Происшествия

СК назвал основную версию исчезновения Усольцевых в красноярской тайге

СК: основной версией пропажи семьи Усольцевых остается несчастный случай
30 октября 2025 в 11:57
Семья Усольцевых 28 сентября ушла в туристический поход

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Основной версией исчезновения семьи Усольцевых, которая пропала без вести в конце сентября в красноярской тайге, остается несчастный случай. Об этом сообщила пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остается версия о несчастном случае», — сказала Арбузова aif.ru. На сегодняшний день следы насильственных действий или вмешательства третьих лиц отсутствуют. В доме Усольцевых и среди их окружения не обнаружено ни конфликтов, ни подозрительных фактов.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их 9-летняя дочь Арина 28 сентября ушли в туристический поход к знаменитой скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Семья отправилась в лес вечером и с тех пор не выходила на связь. Начались масштабные поисковые работы.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

