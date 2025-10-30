СК назвал основную версию исчезновения Усольцевых в красноярской тайге
Семья Усольцевых 28 сентября ушла в туристический поход
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Основной версией исчезновения семьи Усольцевых, которая пропала без вести в конце сентября в красноярской тайге, остается несчастный случай. Об этом сообщила пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
«Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остается версия о несчастном случае», — сказала Арбузова aif.ru. На сегодняшний день следы насильственных действий или вмешательства третьих лиц отсутствуют. В доме Усольцевых и среди их окружения не обнаружено ни конфликтов, ни подозрительных фактов.
Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их 9-летняя дочь Арина 28 сентября ушли в туристический поход к знаменитой скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Семья отправилась в лес вечером и с тех пор не выходила на связь. Начались масштабные поисковые работы.
Материал из сюжета:Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.