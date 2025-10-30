СК назвал основную версию исчезновения Усольцевых в красноярской тайге

Семья Усольцевых 28 сентября ушла в туристический поход Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Основной версией исчезновения семьи Усольцевых, которая пропала без вести в конце сентября в красноярской тайге, остается несчастный случай. Об этом сообщила пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остается версия о несчастном случае», — сказала Арбузова aif.ru. На сегодняшний день следы насильственных действий или вмешательства третьих лиц отсутствуют. В доме Усольцевых и среди их окружения не обнаружено ни конфликтов, ни подозрительных фактов.