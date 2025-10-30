Во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра
30 октября 2025 в 11:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Третий подозреваемый в ограблении Лувра сидит на допросе у полиции. Потенциального грабителя задержали в районе Парижа. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV. Как отмечает французское СМИ, задержание происходило в среду вечером. Тогда же арестовали и двоих других сообщников громкого ограбления.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал