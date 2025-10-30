Россиянка, удерживаемая мошенниками в Мьянме, скоро вылетит в Москву

Россиянка готовится лететь прямым рейсом в Москву из Гуанчьжоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эвакуированная из Мьянмы гражданка России, которую три месяца незаконно удерживали в преступном центре, специализировавшемся на телефонном мошенничестве, вылетит в Москву прямым рейсом. Об этом сообщил вице-консул генконсульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.

«Гражданка РФ беспрепятственно прошла границу из Шанской области Мьянмы в провинцию Юньнань на юге Китая, где ее встретил сотрудник генконсульства для сопровождения в Гуанчжоу, откуда сегодня прямым рейсом она вылетит в Москву», — отметил Иван Рымарь, его слова передает РИА Новости. По его словам, несмотря на отсутствие у пострадавшей заграничного паспорта, документы были оформлены в экстренном порядке.

Согласование всех процедур с китайскими инстанциями заняло определенное время из-за совпадения с длительными праздниками в КНР, однако специалисты нашли решение. Операция по эвакуации стала возможной благодаря тесному взаимодействию российских представителей с местными властями и правоохранительными органами КНР и Мьянмы, подчеркнул Рымарь.

Ранее c запросом о содействии по освобождению россиянки в консульство обратились сотрудники посольства РФ в Мьянме. При участии мьянманских правоохранительных органов женщину удалось освободить и обеспечить ей безопасность в миграционном центре на территории Китая. Все детали эвакуации контролировались российскими дипломатами, а также были скоординированы с китайскими и мьянманскими ведомствами. По информации консульства, угроз ее жизни больше нет.