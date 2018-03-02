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02 марта 2018
01 марта 2018
09:43  02 марта 2018 0

Российские ВКС перехватили пять иностранных самолетов за неделю

Воздушную разведку у российских границ на неделе вели 22 иностранных самолетаФото: Минобороны РФ

Самолеты ВКС России пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных военных самолетов у границ страны и их сопровождения дежурными силами ПВО. Такие данные были опубликованы в подведомственном Минобороны издании.

По информации, предоставленной Министерством обороны, воздушную разведку вдоль российских границ на неделе вели 22 иностранных самолета. В ведомстве также сообщили, что нарушений воздушного пространства России не было допущено.

Между тем Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC рассказал об испытаниях нового российского вооружения, сообщает «Федеральное агентство новостей». По словам главы государства, большая часть новых разработок уже готова к использованию. «Каждая из этих систем вооружений находится на определенном этапе готовности. Некоторые из них уже находятся на боевом дежурстве, у войск», — сказал Путин американским журналистам.

Дарья Корчак
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