Песков рассказал, как США отреагировали на заявления о ядерных испытаниях
Песков отметил, что никакой реакции США на заявления на Совбезе не было
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Американская сторона никак не отреагировала на заявления России о ядерных испытаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никакой реакции США на заявления на Совбезе, а также на „Посейдон“ и „Буревестник“ не было», — ответил Песков, передает корреспондент URA.RU. Это касается как вопросов, связанных с потенциальными ядерными испытаниями, так и других аспектов стратегической стабильности.
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение министра обороны Андрея Белоусова относительно проведения испытаний ядерного оружия на территории России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Президент дал поручение профильным ведомствам провести анализ целесообразности осуществления ядерных испытаний, а не приступить к непосредственной подготовке к их проведению. Такое развитие событий может быть обусловлено недавним высказыванием президента США Дональда Трампа, который заявил о нежелании США оставаться «единственной страной, воздерживающейся от проведения испытаний».
