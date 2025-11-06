Песков рассказал, как США отреагировали на заявления о ядерных испытаниях

Песков отметил, что никакой реакции США на заявления на Совбезе не было Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американская сторона никак не отреагировала на заявления России о ядерных испытаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой реакции США на заявления на Совбезе, а также на „Посейдон“ и „Буревестник“ не было», — ответил Песков, передает корреспондент URA.RU. Это касается как вопросов, связанных с потенциальными ядерными испытаниями, так и других аспектов стратегической стабильности.