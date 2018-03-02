14:08 02 марта 2018 12

Писатель рассказал студентам о своем видении жизни Фото: usue.ru

Студенты екатеринбургского Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) высказали недоумение по поводу лекции, организованной для них руководством вуза. В Сети появились краткие тезисы того, что услышали студенты.

«Слушаете каких-то «Зверей», вот мы «Песняров» слушали, а не этих шакалов [говорил лектор]. Рассказал о зоне. Много рассказал о зоне. Дал совет из уст СМОТРЯЩЕГО ЗОНЫ. Отрицал теорию эволюции Дарвина. Топил за религию, еще раз топил за религию. При этом читал Библию условно на свой вкус. Юмор у нас тупой, нужна доброта, а не эти тупые обезьяны. Еще рассказал про зону. По итогу. Мы пропустили пару, в здании университета слушали сомнительные наставления о жизни из уст смотрящего зоны, религия нас всех спасет, сквернословить нельзя, пить нельзя, положительно настроенных речей я так и не услышал. Музыка ваша — говно, фильмы ваши — говно. В итоге сидишь после всего этого такой — и что???»» — написано на странице «Подслушано в УрГЭУ».

Как выяснило «URA.RU», эта встреча состоялась в университете 27 февраля. На нее пришел писатель Виктор Николаев вместе со священником русской православной церкви. Редакция «URA.RU» обратилась в УрГЭУ с просьбой пояснить, с какой целью была проведена эта встреча. В университете сказали, что студенты восприняли встречу субъективно и не поняли, о чем шла речь.

«У студентов есть право высказать свое мнение. Но воспринята встреча неправильно. Николаев, наоборот, говорил о современных ложных ценностях, увлечении молодежи зоной. Он говорил о том безобразии, которое показывают на телеканалах», — сказала «URA.RU» Елена Марьина, пресс-секретарь УрГЭУ-СИНХ.