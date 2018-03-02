{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
Главные новости Москвы
14:08  02 марта 2018 12

Студенты уральского вуза возмущены лекцией о тюрьме и религии. «Сомнительные наставления из уст „смотрящего“»

Писатель рассказал студентам о своем видении жизниФото: usue.ru

Студенты екатеринбургского Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) высказали недоумение по поводу лекции, организованной для них руководством вуза. В Сети появились краткие тезисы того, что услышали студенты.

«Слушаете каких-то «Зверей», вот мы «Песняров» слушали, а не этих шакалов [говорил лектор]. Рассказал о зоне. Много рассказал о зоне. Дал совет из уст СМОТРЯЩЕГО ЗОНЫ. Отрицал теорию эволюции Дарвина. Топил за религию, еще раз топил за религию. При этом читал Библию условно на свой вкус. Юмор у нас тупой, нужна доброта, а не эти тупые обезьяны. Еще рассказал про зону. По итогу. Мы пропустили пару, в здании университета слушали сомнительные наставления о жизни из уст смотрящего зоны, религия нас всех спасет, сквернословить нельзя, пить нельзя, положительно настроенных речей я так и не услышал. Музыка ваша — говно, фильмы ваши — говно. В итоге сидишь после всего этого такой — и что???»» — написано на странице «Подслушано в УрГЭУ».

Как выяснило «URA.RU», эта встреча состоялась в университете 27 февраля. На нее пришел писатель Виктор Николаев вместе со священником русской православной церкви. Редакция «URA.RU» обратилась в УрГЭУ с просьбой пояснить, с какой целью была проведена эта встреча. В университете сказали, что студенты восприняли встречу субъективно и не поняли, о чем шла речь.

«У студентов есть право высказать свое мнение. Но воспринята встреча неправильно. Николаев, наоборот, говорил о современных ложных ценностях, увлечении молодежи зоной. Он говорил о том безобразии, которое показывают на телеканалах», — сказала «URA.RU» Елена Марьина, пресс-секретарь УрГЭУ-СИНХ.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров