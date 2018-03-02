В кабинетах тюменских сотрудников ГИБДД сегодня утром начались обыски. Документацию и компьютеры изымают в батальоне областного полка ДПС, сообщил корреспонденту «URA.RU» информированный источник. Сотрудники СУ СКР возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий по материалам проверки, которую провели сотрудники областной полиции.
«В полку ДПС во втором батальоне проходят обыски, — рассказал источник. — Началось сегодня с утра, изымают документы и компьютеры». Информацию о проводимых в батальоне полка ДПС следственных действиях корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
«В отношении одного из сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области сегодня возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий УК РФ, — пояснили там. — Сейчас проводятся следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается».
В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что возможный проступок одного из сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области обнаружили оперуполномоченные управления собственной безопасности. «Материалы проверки переданы в региональный СУ СК, где принято по ним решение о возбуждении уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляет подразделение собственной безопасности тюменской полиции, — рассказали в пресс-службе.
Сейчас в УМВД проводится служебная проверка, в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.