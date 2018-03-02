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Изымают документы и компьютеры
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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Тюменской области
14:10  02 марта 2018 7

В тюменской ГИБДД начались обыски. Изымают документы и компьютеры

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
У тюменских сотрудников ГИБДД начались обыскиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кабинетах тюменских сотрудников ГИБДД сегодня утром начались обыски. Документацию и компьютеры изымают в батальоне областного полка ДПС, сообщил корреспонденту «URA.RU» информированный источник. Сотрудники СУ СКР возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий по материалам проверки, которую провели сотрудники областной полиции.

«В полку ДПС во втором батальоне проходят обыски, — рассказал источник. — Началось сегодня с утра, изымают документы и компьютеры». Информацию о проводимых в батальоне полка ДПС следственных действиях корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

«В отношении одного из сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области сегодня возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий УК РФ, — пояснили там. — Сейчас проводятся следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что возможный проступок одного из сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области обнаружили оперуполномоченные управления собственной безопасности. «Материалы проверки переданы в региональный СУ СК, где принято по ним решение о возбуждении уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляет подразделение собственной безопасности тюменской полиции, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас в УМВД проводится служебная проверка, в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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