{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
01 марта 2018
28 февраля 2018
15:32  02 марта 2018 3

В ХМАО пытаются справиться с новой наркомафией. «Аптеки — как крепости, надзорные органы просто не пускают»

Аптеки. Сургут, аптека, лекарства, фармацевтика, коделак
Только в Сургуте известно больше десятка аптек, где можно без рецептов купить лекарства, которые используют наркоманыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре публично заговорили о новой серьезной проблеме — все большее распространение получает аптечная наркомания, особенно среди подростков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Думы ХМАО.

Ситуацию обсудили на заседании Молодежного парламента региона. Только по официальной статистике, за 2017 год почти в полтора раза вырос показатель употребления ненаркотических психоактивных веществ — лекарств, которые используют наркоманы. Более того, такой тип наркомании получает распространение в первую очередь среди подростков.

В Молодежном парламенте предложили создать в Сургуте и Нефтеюганске (там проблема распространена сильнее всего) специальные оперативные штабы, в которые войдут не только общественники, но и представители муниципальных властей, а также сотрудники силовых и надзорных ведомств. По версии молодых политиков, это позволит лучше реагировать на продажу опасных лекарств без рецептов. Планируется и общерегиональный штаб, который будет курировать работу муниципальных органов.

Статья по теме
Почему в ХМАО скрывают эпидемию «наркотика для бедных»

По словам Сергея Мелашенко, представителя организации «Страна без наркотиков» в Сургуте, никакие новые штабы проблему не решат. «Не нужно ждать сигналов, большая часть мест, где торгуют наркотиками, уже известна. Регулярно проводим рейды с силовиками, наказываем штрафами — но эти 50-70 тысяч рублей любая аптека за день отобьет. А есть аптеки — как крепости, надзорные органы просто не пускают. Я сам был свидетелем такого факта — человека со всеми его полномочиями не впустили в аптеку. Сделан спецтамбур, окна тонированы, при нашем появлении сразу откуда-то прибегают подозрительные бородатые мужчины. Возможно, если бы мы ходили по одному на такие рейды, нас бы просто били», — рассказал Мелашенко.

Югорские активисты, как и члены Молодежного парламента ХМАО, говорят о необходимости изменить федеральное законодательство — об увеличении штрафов и упрощенной процедуре отзыва лицензии у аптек. Добавим, свое предложение есть и у правительства Югры — на базе сайта департамента здравоохранения ХМАО предлагается создать специальный реестр работников, которые неоднократно продавали лекарства без рецептов детям. Эта инициатива, а также другие предложения жителей ХМАО будут рассмотрены в ближайшее время властями региона. Планируется также отправить в адрес Госдумы ряд законотворческих предложений, которые сейчас разрабатываются.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров