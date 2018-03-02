15:32 02 марта 2018 3

Только в Сургуте известно больше десятка аптек, где можно без рецептов купить лекарства, которые используют наркоманы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре публично заговорили о новой серьезной проблеме — все большее распространение получает аптечная наркомания, особенно среди подростков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Думы ХМАО.

Ситуацию обсудили на заседании Молодежного парламента региона. Только по официальной статистике, за 2017 год почти в полтора раза вырос показатель употребления ненаркотических психоактивных веществ — лекарств, которые используют наркоманы. Более того, такой тип наркомании получает распространение в первую очередь среди подростков.

В Молодежном парламенте предложили создать в Сургуте и Нефтеюганске (там проблема распространена сильнее всего) специальные оперативные штабы, в которые войдут не только общественники, но и представители муниципальных властей, а также сотрудники силовых и надзорных ведомств. По версии молодых политиков, это позволит лучше реагировать на продажу опасных лекарств без рецептов. Планируется и общерегиональный штаб, который будет курировать работу муниципальных органов.

По словам Сергея Мелашенко, представителя организации «Страна без наркотиков» в Сургуте, никакие новые штабы проблему не решат. «Не нужно ждать сигналов, большая часть мест, где торгуют наркотиками, уже известна. Регулярно проводим рейды с силовиками, наказываем штрафами — но эти 50-70 тысяч рублей любая аптека за день отобьет. А есть аптеки — как крепости, надзорные органы просто не пускают. Я сам был свидетелем такого факта — человека со всеми его полномочиями не впустили в аптеку. Сделан спецтамбур, окна тонированы, при нашем появлении сразу откуда-то прибегают подозрительные бородатые мужчины. Возможно, если бы мы ходили по одному на такие рейды, нас бы просто били», — рассказал Мелашенко.

Югорские активисты, как и члены Молодежного парламента ХМАО, говорят о необходимости изменить федеральное законодательство — об увеличении штрафов и упрощенной процедуре отзыва лицензии у аптек. Добавим, свое предложение есть и у правительства Югры — на базе сайта департамента здравоохранения ХМАО предлагается создать специальный реестр работников, которые неоднократно продавали лекарства без рецептов детям. Эта инициатива, а также другие предложения жителей ХМАО будут рассмотрены в ближайшее время властями региона. Планируется также отправить в адрес Госдумы ряд законотворческих предложений, которые сейчас разрабатываются.