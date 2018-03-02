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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:53  02 марта 2018 5

Сейсмологи прокомментировали информацию о землетрясении в Екатеринбурге

Улицы Екатеринбурга с именами деятелей советского периода, екатеринбург, улица якова свердлова
Екатеринбуржцы услышали взрыв, которого не былоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейсмические приборы не фиксировали сегодня толчков почвы в Екатеринбурге. Об этом рассказали ученые, которые отреагировали на массовые сообщения о громком хлопке и сотрясении почвы.

«Мы провели наши приборы — сегодня никаких толчков абсолютно точно в Екатеринбурге не было. Возможно, этот грохот и сотрясение связано с явлениями в высших слоях атмосферы, так бывает, но никак не с поверхностью земли», — заявил «URA.RU» заведующий геофизической лабораторией-обсерваторией «Арти» УрО РАН Олег Кусонский.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что жители разных районов Екатеринбурга и в городе-спутнике Верхней Пышме примерно в 11:45 по местному времени слышали какой-то громкий хлопок, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о том, что от этого взрыва у них тряслись стены домов.

Вот некоторые из сообщений: «Малый Исток. Тоже трясет. Лично я за газовую трубу боюсь при таких толчках, чтоб не лопнула… Чо творится то?.. На сортировке так же, как и в Пышме. Несколько дней по нескольку толчков, но звука взрыва нет, а кажется, что взрывная волна как будто. Окна выходят в сторону Пышмы, и вот по этим окнам вибрация и ощущалась… Ж/д вокзал тоже трясло, звонили в МЧС. Сказали, что у них все спокойно, значит, мы все придумали… Три взрыва подряд было слышно, район ф/к «Урал». Я сначала подумала, что башню по-тихому снесли. Дом вздрогнул»… Я в это время на улице с ребенком гуляла, примерно в 11:45—50, сильный взрыв был, земля под ногами вздрогнула…испугалась (район Уралмаш)».

В МЧС, куда также обращалось «URA.RU», ответили аналогично, что никаких происшествий на территории города не зафиксировано.

Александр Лукманов
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