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02 марта 2018
16:37  02 марта 2018 1

Адвокаты родственников погибших в катастрофе АTR-72 испортят «ЮТэйр» репутацию на всю Европу

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Суд в Европе негативно повлияет на репутацию авиакомпанииФото: Pixabay

Адвокаты родственников погибших и пострадавших в тюменской авиакатастрофе самолета ATR-72 планируют договориться с авиакомпанией «ЮТэйр» в досудебном порядке, не доводя это дело до рассмотрения во французском суде.

«В настоящее время мы собираем информацию от наших французских адвокатов относительно сумм, которые мы можем требовать по французским законам», — сообщил «URA.RU» адвокат Давид Кухалашвили. — В связи с тем, что мы получили юрисдикцию французского суда, это означает что с «ЮТэйр» будем договариваться совершенно на других условиях». Юрист пояснил, что несмотря на то, что всем сторонам интереснее договориться без суда, адвокаты не отказываются от идеи рассматривать дело в Тулузе.

«Нам интереснее договориться без суда, так быстрее. Если начнется судебное разбирательство, этот процесс может занять долгое время», — уточнил адвокат. Кухалашвили отметил, что в досудебном решении вопроса должна быть заинтересована и компания «ЮТэйр»: «Естественно, «ЮТэйру», как и любой другой авиакомпании, невыгодны судебные процессы, этот плохо для ее репутации», — подчеркнул адвокат. В том, что «ЮТэйр» не пойдет на мировое соглашение по французским законам, ранее говорила мать погибшего в авиакатастрофе 22-летнего Антона Мартьянова. «Я думаю, что процесс все же будет продолжен во французском суде, — пояснила она «URA.RU». — И речь идет не только о выплатах, а о том, чтобы опасные самолеты перестали эксплуатировать на территории Севера. Оперативный комментарий у компании «ЮТэйр» получить не удалось.

Напомним, что крушение лайнера ATR-72-201 авиакомпании «ЮТэйр» произошло 2 апреля 2012-го около аэропорта Рощино. На борту самолета находились четыре члена экипажа и 39 пассажиров. Лайнер при ударе о землю раскололся на три части и загорелся. От травм и ожогов на месте погибли 33 человека, включая весь экипаж. По версии следствия, командир экипажа Сергей Анцин не потребовал обработать самолет противогололедным реагентом. Работники компании «ЮТэйр-техник», обслуживавшие лайнер на земле, также не провели нужной обработки воздушного судна, считают силовики.

Наталья Двизова
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