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Главные новости Тюменской области
13:53  13 февраля 2018 3

Во французском суде затягивают дело о крушении самолета ATR-72 в Тюмени

Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, самолет, ил76, военный
Родные погибших в крушении ATR-72 надеются на новые компенсацииФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Рассмотрение во французском суде дела по крушению пассажирского самолета ATR-72 затягивается. Адвокаты потерпевших пытаются договориться с авиакомпанией «ЮТэйр» о мировом соглашении, но в рамках французского законодательства. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат потерпевших и родственников погибших Давид Кухалашвили. Он пояснил, что причина затягивания процесса состоит в том, что ответчики — компании ATR (производитель самолета) и UTair (перевозчик) — просили французский суд не начинать судебный процесс, пока в России не закончатся аналогичные процессы.

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, авиация, двигатель
Родственники погибших считают, что ATR-72 потерпел крушение из-за совокупности причин
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы так и не смогли понять, что они имели в виду под „аналогичными процессами“. В российских судах никогда не подавали гражданские иски по делу „ЮТэйр“. Видимо, они имели в виду уголовный процесс, который шел в российском суде. К моменту вынесения апелляционным судом решения уголовный процесс был уже давно закончен, виновные были приговорены к тюремным срокам», — рассказал адвокат.

В настоящее время адвокаты пытаются договориться с «ЮТэйр» и пойти на мировое соглашение в рамках французского законодательства, что предусматривает другой порядок сумм по выплатам компенсаций семьям погибших и пострадавшим. Как ранее сообщал Кухалашвили, выплаты могут составить до нескольких сотен тысяч евро: «Если нам не удастся договориться с авиакомпанией о мировом соглашении, мы направим в суд ходатайство и продолжим процесс».

В том, что «ЮТэйр» не пойдет на мировое соглашение по французским законам, уверена мать погибшего в авиакатастрофе 22-летнего Антона Мартьянова. «Я думаю, что процесс все же будет продолжен во французском суде, — пояснила она „URA.RU“. — И речь идет не только о выплатах, а о том, чтобы опасные самолеты перестали эксплуатировать на территории Севера. На днях произошла еще одна катастрофа Ан-148, и опять одной из причин называется отсутствие противообледенительной обработки воздушного судна. А причин, как правило, бывает множество. Это показала катастрофа самолета ATR-72 в Тюмени».

Крушение среднемагистрального лайнера ATR-72-201 авиакомпании «ЮТэйр» произошло 2 апреля 2012 около аэропорта Рощино. Самолет, выполнявший рейс UTA-120 по маршруту Тюмень — Сургут, упал через 42 секунды после взлета. На борту самолета находились четыре члена экипажа и 39 пассажиров. Лайнер при ударе о землю раскололся на три части и загорелся. От травм и ожогов на месте погибли 33 человека, включая весь экипаж. После расследования уголовного дела по факту падения самолета суд признал виновными трех человек — погибшего пилота Сергея Анцина, начальника наземной смены Анатолия Петроченко и авиатехника Андрея Писарева. По версии следствия, командир экипажа Сергей Анцин не потребовал обработать самолет противогололедным реагентом. Работники компании «ЮТэйр-техник», обслуживавшие лайнер на земле, также не провели нужной обработки воздушного судна.

Наталья Двизова
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