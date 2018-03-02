Курганского сенатора возмутило, как правительство распределит деньги на повышение МРОТ

Финансирование правительства на повышение минимального размера труда с 1 мая 2018 года будет производиться с учетом уровня бюджетной обеспеченности регионов. Сенатор от Курганской области Елена Перминова заявила «URA.RU», что не согласна с таким принципом.
На повышение зарплат бюджетников в Зауралье правительство выделит 93%, а оставшиеся 7% регион должен будет добавить самостоятельно, уточнила Елена Перминова. Методика распределения средств была озвучена на внеочередном заседании комиссии Совета Федерации.
«Я считаю, что раз это инициатива президента, федеральный бюджет должен брать на себя 100% финансирования», — отметила Перминова. Она выступила с предложением рассмотреть итоги выплаты зарплат по итогам мая и июня 2018 года, чтобы в июле регионы могли получить дополнительные дотации из федерального бюджета.
Отметим, с 1 мая 2018 года МРОТ повышается до прожиточного минимума — 11 163 рублей. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что регионам выделят на эти цели 20 млрд рублей из Резервного фонда. Напомним, госдолг Курганской области составляет 16,6 млрд рублей, дефицит регионального бюджета в 2018 году, по прогнозам, составит 2,5 млрд рублей.