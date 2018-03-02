{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Курганской области
17:51  02 марта 2018 1

Курганского сенатора возмутило, как правительство распределит деньги на повышение МРОТ

Интервью с представителем Курганской области в Совете Федерации России Еленой Перминовой. Курган., перминова елена
Елена Перминова считает, что 100% средств на повышение зарплат должен дать федеральный бюджетФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Финансирование правительства на повышение минимального размера труда с 1 мая 2018 года будет производиться с учетом уровня бюджетной обеспеченности регионов. Сенатор от Курганской области Елена Перминова заявила «URA.RU», что не согласна с таким принципом.

На повышение зарплат бюджетников в Зауралье правительство выделит 93%, а оставшиеся 7% регион должен будет добавить самостоятельно, уточнила Елена Перминова. Методика распределения средств была озвучена на внеочередном заседании комиссии Совета Федерации.

«Я считаю, что раз это инициатива президента, федеральный бюджет должен брать на себя 100% финансирования», — отметила Перминова. Она выступила с предложением рассмотреть итоги выплаты зарплат по итогам мая и июня 2018 года, чтобы в июле регионы могли получить дополнительные дотации из федерального бюджета.

Отметим, с 1 мая 2018 года МРОТ повышается до прожиточного минимума — 11 163 рублей. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что регионам выделят на эти цели 20 млрд рублей из Резервного фонда. Напомним, госдолг Курганской области составляет 16,6 млрд рублей, дефицит регионального бюджета в 2018 году, по прогнозам, составит 2,5 млрд рублей.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров