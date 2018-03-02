В Зауралье чиновники уволились, чтобы не раскрывать свои доходы

Госслужащие вовремя не отчитались о доходах своей семьи
По требованию прокуратуры Курганской области 12 должностных лиц регионального Управления Росреестра привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В справках о доходах за 2016 год должностные лица не указали сведения о находящихся в собственности сотрудников и членов их семей автомобилей, доходах, полученных от вкладов в банковских организациях. Также выявлены нарушения при предоставлении сведений о доходах от продажи имущества и другие неточности. Виновных привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, после внесения представления трое сотрудников уволились.