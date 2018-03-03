Жириновский и Поклонская придумали названия для нового оружия России

03:45 03 марта 2018 0

Наталья Поклонская предложила привязать название новых ракет к воссоединению Крыма с Россией Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Наталья Покловнская решили принять участие в объявленном Минобороны конкурсе на названия нового российского оружия. Оба политика уже озвучили свои варианты наименований.

По мнению Жириновского, новую наиболее удачные названия для новой крылатой ракеты стали бы «Смерч» или «Сокрушение». Свое предложение он уже изложил в телеграммах и отправил министру обороны Сергею Шойгу и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. пишет РИА «Новости».

Поклонская, в свою очередь, решила последовать примеру главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил назвать крылатую ракету «Пальмира» в память о российских летчиках. Депутат считает, что боевой лазерный комплекс мог бы называться «Крым», а беспилотный подводный аппарат — «Севастополь»: «В память об историческом событии воссоединения Русских земель современного периода».

В четверг, 1 марта, во время послания Владимира Путина Федеральному собранию прошла презентация новых видов российского вооружения. После этого Минобороны, как напоминает RT, открыло на сайте народное голосование «Предложи название новейшему оружию».