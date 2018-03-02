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02 марта 2018
Главные новости Москвы
15:41  02 марта 2018 9

Кадыров дал имя ракете после послания Путина. «Это вам за пацанов»

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., кадыров рамзан, послание президента
Глава Чечни придумал название безымянной ракетеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил россиянам дать название крылатой ракете, о которой рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. У чеченского лидера есть свой вариант.

Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, у новой крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой, о которых рассказал Путин, пока нет названия. «Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: „Это вам за пацанов“. В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят», — отметил Кадыров.

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Чеченский лидер добавил, что все погибшие герои «старались сохранить мир, сохранить чудо», а именно так переводится город Пальмира. Там российские войска одержали «переломную» победу над запрещенным в России ИГИЛ. Поэтому самое подходящее название для новейшей ракеты — «Пальмира», заключил Кадыров.

Напомним, Путин 1 марта зачитал послание Федеральному Собранию. Главными моментами выступления президента были выгодная ипотека, реформа школьного образования и новейшее вооружение.

Российских экспертов впечатлили слова главы государства. Западные СМИ и Госдеп уже выразили обеспокоенность из-за «воинственной речи» Путина.

Наталья Михалева
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