В Челябинской области девушка переспала с двумя парнями и покончила с собой

У девушки была депрессия из-за сложных отношений с ее молодым человеком
В Миассе Челябинской области 16-летняя студентка колледжа покончила с собой. О трагедии ее мама узнала через социальные сети. Следственный комитет уже начал проверку.
По словам друзей, у девушки была депрессия из-за сложных отношений с ее молодым человеком, пишет «Московский комсомолец» в Челябинске. Парень никак не мог определиться — то возобновлял отношения с Ксенией, то вновь прекращал и эта неопределенность мучила девушку.
После очередного расставания студентка переспала с двумя парнями на вечеринке. Друзья рассказали, что она жалела о своем поступке и очень переживала. «Она веселая, всегда улыбается, а тут сразу столько несчастий», — цитирует слова ее друга издание.