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Главные новости Ямала
14:24  03 марта 2018 7

Второй танкер с ямальским газом прибыл в США. ВИДЕО

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Газ завода «Ямал-СПГ» востребован в США и ЕвропеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Танкер Provalys благополучно доставил вторую партию сжиженного природного газа с завода «Ямал-СПГ» на Восточное побережье США. По данным агентства Sputnik, судно пришвартовалось в порту Бостона накануне.

Известно, что танкер вышел из бельгийского порта Зебрюгге 31 января. До этого Provalys забрал партию сжиженного газа, которая прибыла во французский Дюнкерк с завода «Ямал-СПГ», после чего судно отправилось к восточному побережью США. Отметим, что первая поставка ямальского газа в США завершилась в конце января. По данным телеканала RT, закупка СПГ полностью противоречила стратегическим интересам американского рынка, но покупателям пришлось пойти на сделку вынужденно из-за резкого скачка цен.

«Ямал СПГ» принадлежит на 50,1% компании «НОВАТЭК». По 20% имеют во владении французская компания Total и китайская — CNPC. Еще 9,9% принадлежит фонду «Шелковый путь». Представители «НОВАТЭКа» отмечают, что более 97% общего объема, выпускаемого СПГ, законтрактовано на 15 лет вперед. В будущем планируется запуск проекта «Арктик-СПГ 2», который увеличит объемы производства до 19 миллионов тонн. Предприятие «Арктик-СПГ 2» появится на базе месторождения Утреннее. Запуск планируется в 2023 году с выходом на полную мощность к 2026 году.

Сергей Макеев
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