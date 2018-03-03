Танкер Provalys благополучно доставил вторую партию сжиженного природного газа с завода «Ямал-СПГ» на Восточное побережье США. По данным агентства Sputnik, судно пришвартовалось в порту Бостона накануне.
Известно, что танкер вышел из бельгийского порта Зебрюгге 31 января. До этого Provalys забрал партию сжиженного газа, которая прибыла во французский Дюнкерк с завода «Ямал-СПГ», после чего судно отправилось к восточному побережью США. Отметим, что первая поставка ямальского газа в США завершилась в конце января. По данным телеканала RT, закупка СПГ полностью противоречила стратегическим интересам американского рынка, но покупателям пришлось пойти на сделку вынужденно из-за резкого скачка цен.
«Ямал СПГ» принадлежит на 50,1% компании «НОВАТЭК». По 20% имеют во владении французская компания Total и китайская — CNPC. Еще 9,9% принадлежит фонду «Шелковый путь». Представители «НОВАТЭКа» отмечают, что более 97% общего объема, выпускаемого СПГ, законтрактовано на 15 лет вперед. В будущем планируется запуск проекта «Арктик-СПГ 2», который увеличит объемы производства до 19 миллионов тонн. Предприятие «Арктик-СПГ 2» появится на базе месторождения Утреннее. Запуск планируется в 2023 году с выходом на полную мощность к 2026 году.