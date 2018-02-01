10:06 01 февраля 2018 7

«Ямал СПГ» поставляет сжиженный природный газ в Европу и Северную Америку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«НОВАТЭК» планирует увеличить мощность будущего завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале. Рост объемов производства предприятия «Арктик СПГ-2» до 19 миллионов тонн может принести до 700 миллионов долларов дополнительной прибыли, но также обернется увеличением капитальных затрат.

Стратегия «НОВАТЭКа» предусматривает производство 70 миллионов тонн СПГ к 2030 году. В данный момент в компании просчитывают, какой объем оборудования возможно уместить на одной морской платформе. Запуск предприятия «Арктик СПГ-2» на базе месторождения Утреннее планируется в 2023 году с выходом на полную мощность к 2026 году. «НОВАТЭК» намерен привлечь к проекту зарубежных партнеров. Среди них действующие акционеры завода «Ямал СПГ» (фрацузская компания Total и китайская — CNPC), а также инвесторы из Японии и Саудовской Аравии, пишет «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что результаты работы первой линии «Ямала СПГ» пока превосходят все ожидания. Опыт работы ямальского предприятия будет использован при реализации нового проекта «НОВАТЭКа». Ожидается, что стоимость проекта «Арктик СПГ-2» будет на треть дешевле, чем «Ямала СПГ» (27 миллиардов долларов.)

Ранее «URA.RU» сообщало об успешной отгрузке ямальского сжиженного газа в Европу. Новый завод на Ямале с момента запуска первой очереди отгрузил уже 4 танкера общим весом продукции в 300 тысяч. Прямо в океане суда приходилось разворачивать, поскольку их груз перекупали, прежде чем танкер успевал войти в порт. Часть газа была закуплена США, напоминает телеканал 360. Это стало поводом для иронии относительно неисполнения Америкой антироссийских санкций, которые власти США навязывают Европе.