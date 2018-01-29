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29 января 2018
28 января 2018
01:40  29 января 2018 0

Первый танкер с ямальским газом пропустили в порт Бостона

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли
Дата разгрузки танкера пока не назначенаФото: Pixabay
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Французский танкер Gaselys с российским сжиженным газом [СПГ], несколько дней стоявший на рейде в акватории Бостона, пришвартовался к берегу — к терминалу Эферетт. Об этом журналистам рассказали в береговой охране США, отметив, что дата начала разгрузки пока не известна.

В штаб-квартире французской энергокомпании Engie, которой принадлежит танкер, ТАСС заявили, что судно зайдет в порт на этой неделе.

Gaselys, напомним, привезло партию сжиженного природного газа, который был произведен в том числе на российском заводе «Ямал СПГ». Это, как сообщало «URA.RU», та самая первая партия газа с первой очереди нового ямальского предприятия, старт отгрузки которой дал президент Владимир Путин 8 декабря в Сабетте (ЯНАО).

Изначально газ приобрели англичане, потом перекупили французы. Позже выяснилось, что в Соединенных Штатах из-за заморозков резко взлетели цены на топливо, а поставки из Тринидада и Тобаго (основные поставщики газа для американцев) не смогли обеспечить внутренний рынок. Таким образом, несмотря на американские санкции, под которые попала и продукция ямальского завода, российский газ попал на американский рынок.

28 января стало известно, что к берегам США отправился второй танкер СПГ. Судно под названием «Провалис» заберет газ из Дюнкера (Франция) и может прибыть в Штаты к 15 февраля.

Сергей Демин
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