Московские полицейские предотвратили попытку продажи женщины в сексуальное рабство за границу. Инцидент произошел 1 марта в аэропорту Домодедово.
Сделку пытались провернуть две женщины, сообщает телеграм-канал «Следком». Они продали девушку 1999 года рождения за 1,5 миллиона рублей для «целей ее сексуальной эксплуатации за пределами страны». Покупателя нашли через социальные сети. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, заведено уголовное дело о торговле людьми.
Как писало «URA.RU» ранее, в период проведения чемпионата мира по футболу в Россию может хлынуть поток секс-рабынь из Африки. По данным правозащитного движения «Альтернатива», торговле девушками поспособствует упрощенный въезд в страну, действующий на время турнира.