В России ожидается наплыв секс-рабынь из Африки во время ЧМ-2018

22:17 13 февраля 2018 5

Большинство африканских проституток приедут в Россию не по своей воле Фото: depositphotos.com © URA.RU

В период проведения Чемпионата мира по футболу в Россию может хлынуть поток секс-рабынь из Африки. По данным правозащитного движения «Альтернатива», торговле девушками поспособствует упрощенный въезд в страну, действующий на время турнира.

Активисты отмечают, что в обычное время трафикеры (торговцы людьми) перевозят в России африканских девушек с помощью фиктивных студенческих виз. После попаданию в чужую страну их вовлекают в занятие проституцией. Представители «Альтернативы» напомнили, что крупное спортивное событие в России уже привлекало внимание торговцев людьми. Перед началом Олимпийских игр-2014 в Сочи трафикерам досталось свыше 30 приглашений, предназначавшихся сборной Нигерии.

«На время ЧМ-2018 для получения визы на въезд нужно иметь лишь билеты на матч. Стоят они дешевле, чем студенческие визы. А самое главное — получаются они проще и быстрей: не нужно никаких анкет в посольстве заполнять. Также на них нет квот на выдачу на какую-то страну. Это просто подарок для трафикеров! А для нас — настоящий кошмар», — цитирует представителя «Альтернативы» Юлию RT.

Отметим, другой важной темой в канун ЧМ-2018 являются цены на аренду жилья в городах, принимающих матчи турнира. Так, в Екатеринбурге нашлась «убитая» квартира стоимостью 17 тысяч евро за 14 дней.