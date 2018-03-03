Поддержать Путина на митинге в Москве пришли 130 тысяч человек

На митинг в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина пришли порядка 130 тысяч человек. Охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк.
Со сцены московского стадиона «Лужники» уже спели звезды российской эстрады Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев и другие. Также с речью выступил и сам Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Как писало «URA.RU», Путин, выступая перед своими сторонниками 3 марта, попросил их сделать все, чтобы XXI век прошел «под знаком наших ярких побед». Также он предложил спеть национальный гимн РФ, напомнив о российских хоккеистах, которые исполнили его после победы на Олимпиаде в Пхенчхане.
Напомним, выборы главы государства состоятся 18 марта. В качестве кандидатов в них участвуют Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин как самовыдвиженец.