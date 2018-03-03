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03 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
18:53  03 марта 2018 2

IKEA отложила открытие магазина в Челябинске

Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, логотип, ikea, вывеска, икеа
Торговый центр откроется на три года позжеФото: Анна Майорова © URA.RU

Шведская компания IKEA перенесла сроки открытия торгового центра в Челябинске. Из-за пересмотра формата магазина он появится в столице Южного Урала лишь в 2023 году вместо 2020 года, как было запланировано ранее.

«Есть необходимость пересмотра некоторых коммерческих параметров нашего торгового центра, и, в частности, есть необходимость в пересмотре существующего формата магазина ИКЕА», — цитирует bfm74 руководителя проекта в Челябинске Сергея Бута. Он добавил, что работа над дизайном и проектированием уже практически закончена. «Наша цель — привести проект в такой режим ожидания, который позволил бы нам незамедлительно двигаться дальше, как только появится такая возможность», — подчеркнул Бут. Отметим, торговый центр появится в Сосновском районе, между Челябинском и поселком Новый Кременкуль. Объем инвестиций в проект составляет 18 млрд рублей.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что IKEA Russia вложит в строительство новых торговых центров 87,5 миллиарда рублей до 2019 года. Магазины сети появятся в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Челябинске.

Юрий Викторов
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