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03 марта 2018
22:13  03 марта 2018 0

Учительницу в Питере задержали за секс с богатым девятиклассником

Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, школьная доска, егэ, единый государственный экзамен
На преподавателя завели дело по двум статьямФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На учительницу в Санкт-Петербурге завели уголовное дело по двум статьям за совращение 15-летнего школьника. По словам матери ученика, она лично застала учительницу с сыном в своей квартире.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года в Московском районе. Женщина обратилась в полицию, в результате на педагога завели уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим возраста шестнадцати лет, и «Развратные действия», передает Nation News. Преподавателя задержали по месту жительства в конце января 2018 года. Сейчас учительницу отпустили под подписку о невыезде, силовики выясняют все обстоятельства дела.

Как удалось выяснить агентству «Фонтанка», отец подростка работает в московской компании, занимающейся продажей нефти. Семья считается очень обеспеченной.

Как писало «URA.RU», ранее школьный учитель английского языка из Санкт-Петербурга устроила помолвку с учеником девятого класса. Влюбленные не скрывают своих отношений, о них знают вся школа и семья учащегося. Когда ситуация получила огласку, 24-летнего преподавателя попросили уволиться.

Игорь Чукреев
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