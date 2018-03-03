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04 марта 2018
03 марта 2018
23:08  03 марта 2018 0

На Украине создали секретный род войск

События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, украина, протесты, самооборона, площадь независимости
Документ о новом виде войск засекреченФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Петр Порошенко утвердил положение о силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Документ, подписанный президентом страны, засекречен, однако известно, что подобные подразделения создаются с 2016 года.

Решением главы государства их оформили в отдельный род войск, пишут «Известия». По данным Минобороны страны, они могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения. Также такие войска используют при борьбе с терроризмом, проведении военных информационно-психологических операций, организации и поддержке действий движения сопротивления. Отмечается, что в силы специальных операций входят представители спецназа, службы обеспечения и подразделения информационно-психологических операций.

Как писало «URA.RU», ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. «У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — подчеркнул он.

Игорь Чукреев
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