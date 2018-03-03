На Украине создали секретный род войск

Петр Порошенко утвердил положение о силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Документ, подписанный президентом страны, засекречен, однако известно, что подобные подразделения создаются с 2016 года.
Решением главы государства их оформили в отдельный род войск, пишут «Известия». По данным Минобороны страны, они могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения. Также такие войска используют при борьбе с терроризмом, проведении военных информационно-психологических операций, организации и поддержке действий движения сопротивления. Отмечается, что в силы специальных операций входят представители спецназа, службы обеспечения и подразделения информационно-психологических операций.
Как писало «URA.RU», ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. «У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — подчеркнул он.