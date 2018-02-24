{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 февраля 2018
20:20  24 февраля 2018 0

Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, войска, крым, солдаты, военные, украина
Украина готовит войска к обороне своей страныФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

«Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — сказал Муженко в эфире радиостанции «Радио Свобода».

При этом он не уточнил, как именно проявляется угроза со стороны России. Начальник Генштаба ВСУ подчеркнул, что войска готовят к обороне страны, у военных есть отработанные планы на различные варианты угроз для страны. Ранее Муженко выступил с заявлением о том, что украинская армия не намерена нападать на Россию.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров