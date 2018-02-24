Украина приготовилась к полномасштабной войне с Россией

Украина готова к отражению «полномасштабной агрессии» со стороны России. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.
«Эксперты определяют готовность России [к широкомасштабной войне] через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии по отношению к Украине. У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — сказал Муженко в эфире радиостанции «Радио Свобода».
При этом он не уточнил, как именно проявляется угроза со стороны России. Начальник Генштаба ВСУ подчеркнул, что войска готовят к обороне страны, у военных есть отработанные планы на различные варианты угроз для страны. Ранее Муженко выступил с заявлением о том, что украинская армия не намерена нападать на Россию.