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04 марта 2018
03 марта 2018
02:43  04 марта 2018 0

Госдеп призвал к ликвидации Донецкой и Луганской народных республик

Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
Неспособность Киева к политическому решению привела к вооруженному конфликту, продолжающемуся почти четыре годаФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны быть расформированы. С таким заявлением выступил в субботу, 3 марта, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, данные образования не вписываются в систему государственного устройства Украины, поэтому должны исчезнуть. Якобы это следует из достигнутых в Минске договоренностей, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Они должны быть расформированы, приводит RT заявление Волкера, сделанное в ходе панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute. — Для них не существует места в украинском конституционном устройстве».

Ранее Курт Волкер говорил о том, что политический путь решения кризиса на юго-востоке Украины, на котором настаивает Москва, никуда не ведет. Минские соглашения, по словам спецпредставителя Госдепа, не работают из-за постоянных споров между участниками переговорного процесса.

Отметим, конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. В соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями, части Донецкой и Луганской областей, заявившие о своей независимости, должны получить права автономий. Для этого Киев должен прекратить попытки насильственного решения вопроса и провести конституционную реформу.

Евгений Александров
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