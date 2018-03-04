Госдеп призвал к ликвидации Донецкой и Луганской народных республик

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны быть расформированы. С таким заявлением выступил в субботу, 3 марта, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, данные образования не вписываются в систему государственного устройства Украины, поэтому должны исчезнуть. Якобы это следует из достигнутых в Минске договоренностей, направленных на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Они должны быть расформированы, приводит RT заявление Волкера, сделанное в ходе панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute. — Для них не существует места в украинском конституционном устройстве».
Ранее Курт Волкер говорил о том, что политический путь решения кризиса на юго-востоке Украины, на котором настаивает Москва, никуда не ведет. Минские соглашения, по словам спецпредставителя Госдепа, не работают из-за постоянных споров между участниками переговорного процесса.
Отметим, конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. В соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями, части Донецкой и Луганской областей, заявившие о своей независимости, должны получить права автономий. Для этого Киев должен прекратить попытки насильственного решения вопроса и провести конституционную реформу.