{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 марта 2018
03 марта 2018
02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Челябинской области
13:13  04 марта 2018 0

Ушел из жизни легендарный челябинский джазмен Игорь Бурко

Светлое прошлое. Челябинск., бережнов станислав, бурко игорь
Игорь Бурко (крайний справа) стал символом музыкального ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не стало основателя и руководителя челябинского джазового ансамбля «Уральский диксиленд» Игоря Бурко. Об этом «URA.RU» сообщили в министерстве культуры Челябинской области. Знаменитый музыкант скончался 4 марта, на 74-м году жизни в челябинской больнице, куда его доставили несколько дней назад в тяжелом состоянии.

«Сегодня, 4 марта, в 7 часов утра в Челябинске скоропостижно ушел из жизни народный артист России, трубач, лидер, духовный отец, основатель знаменитого ансамбля „Уральский диксиленд“, создатель и художественный руководитель Международного джазового фестиваля „Какой удивительный мир“ Игорь Бурко», — говорится в сообщении на сайте областной филармонии.

До последних дней Бурко проводил репетиции и планировал в июне провести джазовый форум. Ансамбль под его управлением 5 марта должен был принимать участие в сводном концерте «Жизнь в розовом свете».

Вся жизнь Бурко была связана с Челябинском. Он родился здесь в 1944 году, окончил Челябинское музыкальное училище по классу трубы. В 1969 году создал «Уральский Диксиленд» на базе областной филармонии. За годы существования оркестр объездил с концертами всю Россию, республики бывшего СССР и большинство стран Европы. В 90-х годах ансамбль колесил по Европе целых одиннадцать лет — это была профессиональная работа по контракту. «Уральский Диксиленд» под руководством Бурко стал лауреатом целого ряда международных конкурсов. Ансамбль оправданно всегда считали одним из лучших джазовых составов страны, работающих в направлении традиционного джаза. Большое влияние на творчество коллектива оказал знаменитый американский трубач и вокалист Луи Армстронг.

Прощание с народным артистом России Игорем Бурко состоится 6 марта c 11:00 до 12:00 в траурном зале крематория по адресу ул. Радонежская, 1

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров