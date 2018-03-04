Ушел из жизни легендарный челябинский джазмен Игорь Бурко

Не стало основателя и руководителя челябинского джазового ансамбля «Уральский диксиленд» Игоря Бурко. Об этом «URA.RU» сообщили в министерстве культуры Челябинской области. Знаменитый музыкант скончался 4 марта, на 74-м году жизни в челябинской больнице, куда его доставили несколько дней назад в тяжелом состоянии.
«Сегодня, 4 марта, в 7 часов утра в Челябинске скоропостижно ушел из жизни народный артист России, трубач, лидер, духовный отец, основатель знаменитого ансамбля „Уральский диксиленд“, создатель и художественный руководитель Международного джазового фестиваля „Какой удивительный мир“ Игорь Бурко», — говорится в сообщении на сайте областной филармонии.
До последних дней Бурко проводил репетиции и планировал в июне провести джазовый форум. Ансамбль под его управлением 5 марта должен был принимать участие в сводном концерте «Жизнь в розовом свете».
Вся жизнь Бурко была связана с Челябинском. Он родился здесь в 1944 году, окончил Челябинское музыкальное училище по классу трубы. В 1969 году создал «Уральский Диксиленд» на базе областной филармонии. За годы существования оркестр объездил с концертами всю Россию, республики бывшего СССР и большинство стран Европы. В 90-х годах ансамбль колесил по Европе целых одиннадцать лет — это была профессиональная работа по контракту. «Уральский Диксиленд» под руководством Бурко стал лауреатом целого ряда международных конкурсов. Ансамбль оправданно всегда считали одним из лучших джазовых составов страны, работающих в направлении традиционного джаза. Большое влияние на творчество коллектива оказал знаменитый американский трубач и вокалист Луи Армстронг.
Прощание с народным артистом России Игорем Бурко состоится 6 марта c 11:00 до 12:00 в траурном зале крематория по адресу ул. Радонежская, 1