В Екатеринбурге на улице Машиностроителей пешеход угодил под колеса трамвая № 5. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
ЧП случилось на участке дороги Машиностроителей. Мужчина переходил пешеходный переход, который пересекает проезжую часть, и где в это время двигался трамвай. Не убедившись в безопасности, пешеход попытался проскочить, но угодил под колесную пару.
«Водитель трамвая метров за 15 заметил человека и пытался тормозить, но не успел, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — Мужчина 1952 года рождения скончался от полученных травм». Диспетчер конечной станции «Площадь 1-й пятилетки» ТТУ (это конечная станция трамвайного маршрута № 5) подтвердила факт аварии.
Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, полковник внутренней службы Валерий Горелых прокомментировал аварию: «Сообщение поступило в дежурную часть ГИБДД УМВД по Екатеринбургу от „неотложки“. ЧП произошло на Машиностроителей, 2». По его словам, туда сразу направили наряд ДТПС. «Мужчина неожиданно вышел из-за дерева в момент, когда транспорт двигался, и не убедился в безопасности. Гражданская супруга пыталась его одернуть, но было уже поздно», — продолжил Горелых. По его словам, мужчина попал под трамвай, его протащило несколько метров, он погиб от полученных травм. Сотрудники полиции установили личность погибшего: Латников, 1952 года рождения. В результате ЧП с 11:55 до 14:00 было приостановлено движение трамваев.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственные органы, которым предстоит установить полную картину происшествия. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка.