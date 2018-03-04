{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 марта 2018
03 марта 2018
02 марта 2018
14:42  04 марта 2018 1

В Екатеринбурге трамвай задавил пешехода. ФОТО

Мужчина переходил дорогу, не убедившись в безопасностиФото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге на улице Машиностроителей пешеход угодил под колеса трамвая № 5. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

ЧП случилось на участке дороги Машиностроителей. Мужчина переходил пешеходный переход, который пересекает проезжую часть, и где в это время двигался трамвай. Не убедившись в безопасности, пешеход попытался проскочить, но угодил под колесную пару.

1/3
Читатели «URA.RU»

«Водитель трамвая метров за 15 заметил человека и пытался тормозить, но не успел, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — Мужчина 1952 года рождения скончался от полученных травм». Диспетчер конечной станции «Площадь 1-й пятилетки» ТТУ (это конечная станция трамвайного маршрута № 5) подтвердила факт аварии.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, полковник внутренней службы Валерий Горелых прокомментировал аварию: «Сообщение поступило в дежурную часть ГИБДД УМВД по Екатеринбургу от „неотложки“. ЧП произошло на Машиностроителей, 2». По его словам, туда сразу направили наряд ДТПС. «Мужчина неожиданно вышел из-за дерева в момент, когда транспорт двигался, и не убедился в безопасности. Гражданская супруга пыталась его одернуть, но было уже поздно», — продолжил Горелых. По его словам, мужчина попал под трамвай, его протащило несколько метров, он погиб от полученных травм. Сотрудники полиции установили личность погибшего: Латников, 1952 года рождения. В результате ЧП с 11:55 до 14:00 было приостановлено движение трамваев.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственные органы, которым предстоит установить полную картину происшествия. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров