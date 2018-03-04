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05 марта 2018
04 марта 2018
22:26  04 марта 2018 6

Мать известного футболиста живет в контейнере. «Сын мог бы купить мне квартиру с двухнедельной зарплаты»

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , бедность, нищета, протянутые руки, нет денег
Пока футболист живет в апартаментах за 700 тыс фунтов, его мать нищенствуетФото: depositphotos.com © URA.RU

Мама полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса превратилась в бомжа. Она живет в металлическом контейнере площадью в три квадратных метра. Несмотря на то, что сын получает 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю, его мать не имеет средств к существованию и вынуждена скитаться, от этом сообщает The Mirror.

38-летняя Джули Найлс оказалась на улице, хотя ее сын 20-летний Мэйтленд-Найлс живет в апартаментах стоимостью 700 тысяч фунтов. «Мой сын Эйнсли мог бы купить мне квартиру с двухнедельной или двухмесячной зарплаты. Деньги вскружили ему голову. Пока он играет за „Арсенал“, я скитаюсь. Это ужасно. Я просто хочу знать, что я сделала не так», — цитирует мать футболиста Lenta.ru.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс считается одним из перспективных игроков, он провел в этом сезоне 21 матч. В сезоне 2016-2017 спортсмен стал обладателем Кубка Англии. В 2017 году хавбек вместе со сборной Англии до 20 лет выиграл молодежный чемпионат мира.

Виктор Жуков
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