«Роскосмос» планирует зарабатывать на спутниковых фотографиях

Пользователи смартфонов смогут заказать спутниковую фотографию заказанного участка Земли. Для этого «Роскосмос» собирается выпустить мобильное приложение, которое откроет доступ к архиву спутниковых снимков.
Как сообщают «Известия», приложение выйдет на рынок до конца 2020 года. Как отмечают эксперты, таким образом «Роскосмос» открывает новый сегмент рынка для физических лиц. Услуга будет платной. Оплатив заказ со счета смартфона, пользователь получит доступ к архивным фотографиям заданной точки планеты. Если архивная фотография не устраивает или не соответствует запросам пользователя, можно будет заказать обновленную съемку заданной точки с российских космических аппаратов. Единственным ограничением станет разрешающая способность фотоаппаратуры, установленной на гражданских картографических спутниках. Сейчас она составляет примерно 1 метр на 1 пиксель.
В рамках проекта «Цифровая Земля» доступ ко всем функциям сервиса для госорганизаций станет бесплатным. Для негосударственных структур и частных лиц услуга будет коммерческой. О ее стоимости пока не сообщается, однако известно, что сейчас у операторов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) новый спутниковый снимок стоит около 11 долларов США. Архивная фотография обойдется еще дешевле — примерно в 6 долларов.
По данным экспертов издания, суммарный объем услуг на базе ДЗЗ к 2020 году составит около 2,6 млрд долларов США, а уже к 2025 году — превысит 19 млрд долларов. В качестве примеров уже работающих проектов приводятся сервисы «Яндекс.Карты» и GoogleMaps.