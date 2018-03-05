Бензиновые автомобили начали попадать под запрет в России

08:51 05 марта 2018 4

Электромобили в России пока не пользуются популярностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основная часть Олимпийского парка в Сочи уже этим летом будет закрыта для въезда автомобилей с бензиновыми двигателями. Такое же нововведение может коснуться и других курортных зон России.

Сейчас на территорию парка в Сочи дорога открыта для разных видов транспорта на бензиновых двигателях, за исключением личных автомобилей. Администрация Краснодарского края планирует сохранить «зеленый свет» на въезд туда только для электромобилей, пишет «Российская газета». «В дальнейшем мы будем ограничивать въезд и на другие, в том числе особо охраняемые природные зоны и места отдыха жителей и гостей региона», — сообщают местные власти. Так, в скором времени в прибрежных зонах могут ограничить движение автомобилей класса ниже Евро-4. При этом не потребуется вносить никаких изменений в законодательство, так как уже в июле начнут действовать дорожные знаки, запрещающие въезд автомобилей на бензине на какую-либо территорию.

Пока неизвестно, как новая инициатива отразится на туристах, если учесть уровень развития экотуризма в России. Однако в администрации Краснодарского края понимают все риски и готовы идти на компромиссы, а также обещают заранее создать необходимую инфраструктуру для электротранспорта. Электромобили пока не пользуются популярностью в России. Эксперты объясняют это именно отсутствием специальной инфраструктуры, в том числе сети зарядных станций, отмечает портал «Дни.ру».