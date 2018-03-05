{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
04 марта 2018
08:51  05 марта 2018 4

Бензиновые автомобили начали попадать под запрет в России

ИННОПРОМ-2014: 2-ой день. Екатеринбург, электромобиль
Электромобили в России пока не пользуются популярностьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основная часть Олимпийского парка в Сочи уже этим летом будет закрыта для въезда автомобилей с бензиновыми двигателями. Такое же нововведение может коснуться и других курортных зон России.

Сейчас на территорию парка в Сочи дорога открыта для разных видов транспорта на бензиновых двигателях, за исключением личных автомобилей. Администрация Краснодарского края планирует сохранить «зеленый свет» на въезд туда только для электромобилей, пишет «Российская газета». «В дальнейшем мы будем ограничивать въезд и на другие, в том числе особо охраняемые природные зоны и места отдыха жителей и гостей региона», — сообщают местные власти. Так, в скором времени в прибрежных зонах могут ограничить движение автомобилей класса ниже Евро-4. При этом не потребуется вносить никаких изменений в законодательство, так как уже в июле начнут действовать дорожные знаки, запрещающие въезд автомобилей на бензине на какую-либо территорию.

Пока неизвестно, как новая инициатива отразится на туристах, если учесть уровень развития экотуризма в России. Однако в администрации Краснодарского края понимают все риски и готовы идти на компромиссы, а также обещают заранее создать необходимую инфраструктуру для электротранспорта. Электромобили пока не пользуются популярностью в России. Эксперты объясняют это именно отсутствием специальной инфраструктуры, в том числе сети зарядных станций, отмечает портал «Дни.ру».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров