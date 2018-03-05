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05 марта 2018
14:57  05 марта 2018 1

Путин учредил новую почетную награду. Серебряный знак будут вручать лучшим наставникам

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент отозвался на предложения россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знака отличия «За наставничество». Документ опубликован на официальном портале правовой информации 5 марта.

Награду будут вручать лучшим наставникам молодежи из числа квалифицированных работников промышленности и АПК, транспорта, инженеров, служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства. Для этого им придется не менее пяти лет помогать в профессиональном росте молодым специалистам.

Знак в виде круглой медали диаметром 3,2 см будет выполнен из серебра с позолотой. Внизу, на лицевой стороне, будет изображено восходящее солнце. На фоне его лучей расположатся стилизованные символические изображения атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. По окружности знака — венок из пшеничных колосьев золотого цвета. На оборотной стороне будет рельефная надпись «За наставничество» и индивидуальный номер.

С предложением учредить такую награду выступил командир учебного летного отряда «Аэрофлота» Николай Изосимов на встрече с президентом в Ново-Огареве. Приехать на проходивший форум «Наставник», как сообщало «URA.RU», захотели тысячи россиян из всех регионов страны. Окружные форумы «Наставник» также пройдут в семи федеральных округах России, включая УрФО.

Владимир Васин
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