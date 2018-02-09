18:09 09 февраля 2018 0

Главный форум пройдет на ВДНХ в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На первый всероссийский форум «Наставник» подали заявки более десяти тысяч человек из 85 регионов России. Об этом сообщил директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин.

Он сказал, что заявки были поданы на участие в деловой программе форума. Среди желающих участвовать — «крупнейшие государственные корпорации, федеральные и региональные органы власти, лучшие наставники в различных сферах, а также члены профессиональных ассоциаций», приводит ТАСС его слова.

В рамках форума будут названы победители Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», который собрал более четырех тысяч заявок. Карачин отметил, что наибольшее количество желающих было из Москвы, Удмуртской Республики и Ханты-Мансийского АО. В топ-10 по количеству заявок также вошли Московская и Челябинская области, Татарстан и Петербург.

«Наставник» — первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества в РФ. Он пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75-го павильона ВДНХ в Москве. В феврале и марте 2018 года пройдут окружные форумы «Наставник» в семи федеральных округах страны: в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке.

Деловая программа форума разделена на четыре блока: «Наставничество на производстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении» и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готов скорректировать свой график, чтобы попасть на форум «Наставник-2018». Он заявил, что высоко ценит представителей рабочих специальностей.