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Главные новости Пермского края
15:48  05 марта 2018 0

Пермская школа судится с бывшим учеником из-за негативного поста в соцсети

Публикацию в сети проверили правоохранительные органыdepositphotos.com

Негативные высказывания в интернете одного из бывших учеников МБОУ «ВСОШ №16» стали поводом для судебных разбирательств. Молодому человеку предъявлен иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Согласно материалам дела, 27 декабря 2017 года в паблике «Подслушано Гайва» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост о вечерней школе, находящейся в Орджоникидзевском районе. Автор поста сообщил, что накануне из окна второго этажа школы выпрыгнула одна из учащихся. Кроме того, там же говорилось о антисанитарии, коррупции и неподобающем поведении руководства и педагогов образовательного учреждения. «По рассказам учащихся, частенько происходят избиения мальчишек и девчонок, которые не могут дать отпор», — было написано в том сообщении.

Как рассказали «URA.RU» в ООО «Юридическое бюро «Ваша Честь», представляющее интересы истца, после появления этой публикации в школе прошла проверка со стороны правоохранителей, но указанные факты не подтвердились. Впрочем, слова о выпавшей из окна девочке иском не отрицаются.

Несмотря на то, что автор указан не был, подозрение пало на администратора паблика Алексея Цепелева. По словам истца, он учился в этой вечерней школе, постоянно конфликтовал с педагогическим составом и руководством, а в декабре 2017 года был отчислен. Это, предположительно, и послужило поводом для негативных высказываний, необоснованность которых директор школы Светлана Петрова теперь собирается доказать в судебном порядке. По данным «URA.RU», руководитель учебного заведения требует от бывшего ученика удалить сообщение из паблика, а также возместить судебные расходы.

В свою очередь, ответчик уверяет, что об этом иске еще оповещен не был. «Хотят судиться — будем судиться, общественность я подниму, потому что у меня нет родственников адвокатов и юристов, как у директора вечерней школы», — прокомментировал ситуацию Алексей Цепелев. Предварительное заседание по делу пройдет 29 марта в Орджоникидзевском районном суде Перми.

Александр Соснин
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