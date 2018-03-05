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05 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:45  05 марта 2018 6

Павел Дацюк отдал свое золото в женский монастырь на Урале. ФОТО

Золотая медаль Павла Дацюка в Среднеуральском женском монастыре
Теперь медаль висит на иконе Божьей МатериФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Игрок олимпийской сборной России по хоккею Павел Дацюк посетил Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где живет его духовник, отец Сергей (наставник этого монастыря). Об этом «URA.RU» рассказали в Екатеринбургской епархии, пресс-служба которой сообщила, что Дацюк приезжал «поблагодарить Бога за победу на Олимпийских играх в Пхёнчхане».

Как рассказали в епархии, Павел показал монахам и монахиням свое олимпийское золото. «Золотая медаль, продемонстрированная после богослужения всем присутствующим, сопровождалась самыми искренними поздравлениями прихожан и насельников обители, — сообщает епархия. — Фотография с памятного события, размещенная затем в „Инстаграме“ с комментарием „Торжество российского хоккея и торжество Православия в один день!“, в первые же сутки собрала тысячи просмотров».

В епархии даже сравнили Дацюка с великими полководцами. «Во все времена после великих побед благодарили своих духовников — это делали Александр Невский, Дмитрий Донской и многие другие. Павел Дацюк также приехал, чтобы все вместе могли порадоваться», — пояснила пресс-секретарь митрополии Анжела Тамбова.

Звезды хоккея против "Неоплана". Екатеринбург, дацюк павел
Дацюк отдал свое золото монахиням
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кстати, в этом же монастыре (он называется «Спорительница хлебов») хранится золотая медаль Дацюка, завоеванная на чемпионате мира по хоккею 2012 года (см. ФОТО). Правда, в отличие от нее, свое олимпийское золото Павел оставлять в обители не стал. «Для меня самое главное — это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю», — заявил он о женском монастыре.

Получить комментарий самого Павла Дацюка к моменту публикации не удалось. Ранее в фильме «Обитель веры и любви» (выпущен в сентябре 2015 года) прославленный спортсмен заявлял: «Через многое пришлось пройти, но с Божьей помощью и молитвами отца Сергия все случилось, все получилось. Я очень рад. Мы завоевали, выиграли чемпионат мира все вместе».

Золотая медаль Павла Дацюка в Среднеуральском женском монастыре
Его золотая медаль теперь хранится в монастыре «Спорительница хлебов»
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Настоятель Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» отец Сергей является духовным отцом многих известных людей. Среди его духовных чад — уральские и российские политики, крупные бизнесмены, журналисты и криминальные авторитеты. Например, своим духовником его называет Наталья Поклонская. Известно, что за Павла Дацюка отец Сергей истово болеет во время матчей. И вместе с ним за победу «Паши» молятся монахини монастыря, стоя при этом на коленях и отбивая при этом поклоны до земли.

«Мы не смотрим телевизор, не слушаем радио, газеты не читаем, — рассказывала корреспонденту „URA.RU“ игуменья монастыря, матушка Варвара. — Но за Павла болеем. Особенно, конечно, отец Сергий — он его духовный отец. К нам часто звонят или приезжают пашины родственники или болельщики, рассказывают о его успехах. Отец Сергий всегда молится о пашиных успехах и горячо переживает во время матчей».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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