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05 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:56  05 марта 2018 7

День Победы обойдется Екатеринбургу в 20 миллионов рублей

Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, автомобили, парад, день победы, 9 мая
В уральской столице 9 мая состоится порядка 20 мероприятий в разных районах городаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на проведение Дня Победы. Соответствующая информация опубликована на сайте государственных закупок. На проведение торжеств в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мэрия планирует выделить 20 млн рублей. В прошлом, 2017 году проведение торжеств на 9 Мая стоило бюджету 19 млн рублей.

Заявки на осуществление контракта продлятся до 26 марта. Победителя выберут на следующий день. Подрядчик должен будет провести порядка двух десятков мероприятий в разных районах города. «Обеспечить создание праздника для жителей и гостей города Екатеринбурга, провести мероприятия, направленные на ветеранскую аудиторию, а также на все возрастные группы и социальные слои граждан», — говорится в документации.

На площади 1905 года победитель в конкурсе должен организовать вахту памяти у Вечного огня, митинги, концерт участников XIX фестиваля ветеранских хоровых коллективов, возложение цветов, а также показ тематических фильмов. Кроме того, подрядчик должен обеспечить организацию фотосъемки мероприятий. Ранее празднование Дня Победы 9 мая в 2017 году обошлось Екатеринбургу в 19 млн рублей.Эта сумма на пять млн рублей больше, чем в 2016 году.

Иван Шестак
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