На Ямале уничтожили все плакаты ЛДПР, а КПРФ не пустили на досрочное голосование

На Ямале начали поступать жалобы на нарушение выборного законодательства. Так, в Новом Уренгое неизвестные лица уничтожили все агитационные плакаты кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. Листовки с агитацией, расклеенные в специализированных местах сорвали, помяли и бросили на землю, рассказал «URA.RU» представитель партии Иван Вершинин.
«Видимо, кто-то из представителей конкурентов вместо того, чтобы работать самим, мешаtт работать нам», — написал партиец на своей страничке в соцсетях. В беседе с журналистом агентства он не стал строить предположений и называть имена возможных виновных, потому что их «не поймали за руку».
В настоящий момент представители партии уже написали заявление в полицию об уничтожении выборных агитационных материалов. Соответствующая жалоба была направлена и в территориальную избирательную комиссию.
В ТИК по ЯНАО отметили, что с начала выборной компании до этого момента никаких жалоб к ним не поступало и не было никаких нарушений выборного законодательства.
Единственная жалоба от представителей КПРФ была отправлена сразу в ЦИК, в обход регионального избиркома. Коммунисты утверждают, что их наблюдателя не взяли в полет к тундровикам во время проведения досрочных выборов в Ямальском районе. «В настоящее время обращение в ЦИК принято к рассмотрению, ответа по нему пока не поступило», — рассказал «URA.RU» лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина.