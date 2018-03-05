{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
18:12  05 марта 2018 11

Депутат Госдумы предложил казнить за вмешательство в выборы

Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, колючая проволока, зона, тюрьма, место заключения, отбывание наказания
По мнению Калашникова, вмешательство в выборы — это изменение госстрояФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил наказывать иностранцев смертной казнью или максимально возможными сроками заключения за вмешательство в выборы. По его мнению, это преступление является самым тяжким из всех, за исключением насилия и убийства человека.

«Если есть у нас 25 лет, но нет смертной казни, 25 лет надо давать. Или смертную казнь, потому что это изменение конституционного строя», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова Калашникова. На этом основании политик одобрил добавление в Уголовный кодекс РФ статьи «Вмешательство в выборы».

Ранее кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что в России необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Данная мера наказания, по его мнению, должна применяться к «педофилам, которые насилуют, маньякам», указал политик в эфире телеканала «Дождь».

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров