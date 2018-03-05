18:12 05 марта 2018 11

По мнению Калашникова, вмешательство в выборы — это изменение госстроя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил наказывать иностранцев смертной казнью или максимально возможными сроками заключения за вмешательство в выборы. По его мнению, это преступление является самым тяжким из всех, за исключением насилия и убийства человека.

«Если есть у нас 25 лет, но нет смертной казни, 25 лет надо давать. Или смертную казнь, потому что это изменение конституционного строя», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова Калашникова. На этом основании политик одобрил добавление в Уголовный кодекс РФ статьи «Вмешательство в выборы».

Ранее кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что в России необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Данная мера наказания, по его мнению, должна применяться к «педофилам, которые насилуют, маньякам», указал политик в эфире телеканала «Дождь».