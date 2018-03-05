19:30 05 марта 2018 7

Дольщики ждут квартир пять лет Видео предоставлено дольщиками дома 23 по ул. Беляева

Дольщики Тюменской «пизанской башни» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. В дальнейшем они планируют объявить голодовку из-за того, что их дом не вводится в эксплуатацию уже более трех лет. Кроме того, дольщики наклонившегося дома подали документы в администрацию Тюмени на проведение митинга. «Эти документы мы подаем уже третий раз. В этот раз просим разрешения провести митинг 16 марта», — пояснила Светлана, представитель активной группы дольщиков тюменской «пизанской» башни.

«Мы доведены до отчаяния и вынуждены перейти жить в палаточный городок, — рассказали дольщики в видеообращении президенту. — Мы получаем [от властей] отписки, а наши семьи остаются без квартир».

История тюменской «пизанской» башни — многоквартирного дома 23 по ул. Беляева тянется уже несколько лет. В 2013 году началось строительство многоквартирного дома компанией ООО «Новый город — Инвест+». В 2015 году тюменцы заметили крен, дольщики начали бить тревогу, однако застройщик продолжал продавать квартиры по договорам долевого участия. В 2016 году владельцев квартир обрадовали тем, что крен, из-за которого было остановлено строительство жилого дома, наконец-то устранен. Более того, ООО «ГЕОФОНД+» к 10 февраля 2017 года провело экспертизу строения и сделало вывод, что несущие, ограждающие конструкции и фундамент дома находятся в нормативном техническом состоянии. Также «ГЕОФОНД+» уточнил, что при этом застройщиком до сих пор не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ).

Дольщики разбили палаточный лагерь и готовы жить в нем, поскольку другого жилья у людей нет Фото из видео предоставленного дольщиками дома 23 по ул. Беляева

Однако у застройщика ООО «Новый город — Инвест+» есть диаметрально противоположный вывод экспертной организации, в котором говорится о том, что здание находится в аварийном состоянии. В настоящее время дом находится на 95% готовности. По мнению дольщиков, он не вводится в эксплуатацию из-за препятствий ООО «Новый город — Инвест+», который хочет за счет разработчика проекта компенсировать часть расходов на строительство и ввод дома в эксплуатацию. Так, в Тюменском арбитражном суде сегодня рассматривалось дело по иску ООО «Новый город — Инвест+» к организации, разработавшей проектную документацию на строительство дома 23 по ул. Беляева. По решению суда была назначена новая организация, которая проведет еще одну экспертизу. «Если застройщик не подаст апелляцию, то „Тюменьгражданпроект“ исследует наш дом. Оплачивать экспертизу будут из бюджета Тюменской области, как ранее нам обещали в главном управлении строительства региона», — рассказала «URA.RU» активистка группы дольщиков Анна Романчук. При покупке квартир пострадали люди, которые приобретали квартиры по программе улучшения жилищных условий работникам бюджетной сферы. Есть дольщик — ветеран Великой отечественной войны. Есть семьи, которые использовали материнский капитал. Все эти люди в настоящее время остались без жилья.

Как рассказали «URA.RU» активисты, дольщики тюменской «пизанской башни» за время строительства дома обращались в Прокуратуру Тюменской области, к губернатору Владимиру Якушеву, к полномочному представителю президента в УРФО Игорю Холманских, а также отправляли обращение в администрацию президента.