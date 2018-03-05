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06 марта 2018
23:36  05 марта 2018 4

«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о расторжении контрактов. Украина еще надеется договориться

Вечерний город. Ханты-Мансийск., газпром
«Газпром»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Корпорация «Газпром» направила украинскому «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на транзит и поставку газа. Об этом в понедельник, 5 марта, журналистам рассказал глава правления российской компании Алексей Миллер.

Процедура, как пишет RT, будет осуществляться через Стокгольмский арбитражный суд, который 28 февраля обязал российскую компанию выплатить 2,56 $ млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом Украины». «Газпром» выразил несогласие таким решением. По мнению Миллера, оно принималось на основании резкого ухудшения состояния украинской экономики.

«Нафтогаз» уже получил уведомление. Как заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, украинская сторона не видит оснований для разрыва контрактов, назвав такое решение неприемлемым. При этом в компании выражают надежду, что ситуацию можно исправить: «В соответствии с контактами, на них ссылается и „Газпром“, есть процедура, которую стороны должны выдержать. Есть 30 дней, в течение которых стороны могут попытаться прийти к согласию», — приводит ТАСС слова Ветренко.

В пятницу, 2 марта, Алексей Миллер сообщил о решении расторгнуть контракты с «Нафтогазом» по поставке и транзите газа, отметив, что российская компания не намерена за свой счет решать экономические проблемы Украины.

Сергей Демин
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