Предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак взломали. Вместо новостей о деятельности телеведущей в рамках избирательной кампании на главной странице было размещено фото Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием «Жирик».
«Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности», — говорится в группе штаба во «ВКонтакте». На момент публикации материала работа сайта была восстановлена.
На записи предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» 28 февраля Ксения Собчак и Владимир Жириновский устроили скандал. Лидер ЛДПР в весьма грубой форме высказался в адрес телеведущей за что последняя плеснула ему в лицо водой.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Владимира Жириновского (ЛДПР), а также Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).