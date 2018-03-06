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06 марта 2018
00:11  06 марта 2018 1

Хакеры взломали сайт Собчак и разместили рекламу минералки «Жирик». ФОТО

Работу сайта удалось быстро восстановитьФото: скриншот
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Предвыборный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак взломали. Вместо новостей о деятельности телеведущей в рамках избирательной кампании на главной странице было размещено фото Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием «Жирик».

«Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности», — говорится в группе штаба во «ВКонтакте». На момент публикации материала работа сайта была восстановлена.

На записи предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» 28 февраля Ксения Собчак и Владимир Жириновский устроили скандал. Лидер ЛДПР в весьма грубой форме высказался в адрес телеведущей за что последняя плеснула ему в лицо водой.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Владимира Жириновского (ЛДПР), а также Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).

Сергей Демин
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