Жириновский призвал отменить налоги для людей с низкой зарплатой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил освободить от налогов россиян с зарплатой меньше 20 тысяч рублей в месяц. По его мнению, в стране необходимо ввести налоги на сверхдоходы.
«НДС — убрать… Только налог с продаж. До 20 тысяч зарплаты — освободить от всех налогов», — заявил он в ходе дебатов на «Первом канале», передает RT. Также Жириновский подчеркнул, что Россия должна быть значительно более жесткой в вопросах внешней политики. Разговор с Западом необходимо строить языком ультиматумов, считает кандидат в президенты, пишет Newinform.
Ранее в ходе дебатов лидер ЛДПР спровоцировал скандал с телеведущей Ксенией Собчак. Владимир Жириновский назвал ее «дурой», а та в ответ облила его водой, напоминает «Утро.ру».
Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирателям предстоит выбрать главу государства из восьми кандидатов: Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Владимира Жириновского (ЛДПР), а также Владимира Путина (самовыдвиженец), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Павла Грудинина (КПРФ), Бориса Титова («Партия Роста») и Григория Явлинского («Яблоко»).