{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
05 марта 2018
Главные новости Курганской области
15:23  06 марта 2018 0

Уральский губернатор получил от «URA.RU» эксклюзивный подарок. ФОТО

Вручение подарка РИА УРА.РУ губернатору Курганской области Алексею Кокорину. Курган, календарь, кокорин алексей, жаткина татьяна, подарок губернатору
Алексею Кокорину понравился презент информационного агенстваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин до сих пор принимает поздравления с днем рождения, который он провел в командировке, слушая послание президента 1 марта. «URA.RU» изготовило для главы Зауралья эксклюзивный календарь с его фотографиями с разных событий.

На страницах уникального издания, напечатанного специально для Алексея Кокорина, пожелания для него оставили полпред Игорь Холманских, губернаторы-соседи Владимир Якушев (Тюменская область) и Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), известные в Зауралье люди: сенаторы, депутаты Госдумы, бизнесмены. Глава Зауралья с удовольствием рассмотрел фотографии, сделанные корреспондентами агентства, и похвастался другим подарком — большим фото с соревнований по стендовой стрельбе (Алексей Кокорин является мастером спорта).

1/3
Календарь — идеальный подарок для госслужащего, ведь нет риска превысить разрешенный законом лимит в три тысячи рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Осуществить задуманный подарок помог фотоархив «URA.RU», который является крупнейшим в стране, за пределами Москвы. Сегодня он насчитывает более 300 тысяч снимков. «URA.RU» — официальный партнер фотохроники ТАСС — центрального государственного информагентства России. Сотрудничество с московскими коллегами означает, что фотографии журналистов «URA.RU» видит весь мир, ведь среди клиентов ТАСС — ведущие мировые агентства.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров