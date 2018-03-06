Губернатор Курганской области Алексей Кокорин до сих пор принимает поздравления с днем рождения, который он провел в командировке, слушая послание президента 1 марта. «URA.RU» изготовило для главы Зауралья эксклюзивный календарь с его фотографиями с разных событий.
На страницах уникального издания, напечатанного специально для Алексея Кокорина, пожелания для него оставили полпред Игорь Холманских, губернаторы-соседи Владимир Якушев (Тюменская область) и Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), известные в Зауралье люди: сенаторы, депутаты Госдумы, бизнесмены. Глава Зауралья с удовольствием рассмотрел фотографии, сделанные корреспондентами агентства, и похвастался другим подарком — большим фото с соревнований по стендовой стрельбе (Алексей Кокорин является мастером спорта).
Осуществить задуманный подарок помог фотоархив «URA.RU», который является крупнейшим в стране, за пределами Москвы. Сегодня он насчитывает более 300 тысяч снимков. «URA.RU» — официальный партнер фотохроники ТАСС — центрального государственного информагентства России. Сотрудничество с московскими коллегами означает, что фотографии журналистов «URA.RU» видит весь мир, ведь среди клиентов ТАСС — ведущие мировые агентства.