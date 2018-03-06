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06 марта 2018
14:59  06 марта 2018 20

Грудинин сбежал с дебатов, чтобы не рассказывать о своем золоте избирателям. «Публичная дискуссия ему невыгодна»

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, афонин юрий, грудинин павел, болдырев юрий
Информация о золотых слитках, похоже, заставила кандидата от КПРФ отказаться от дебатовФото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин отказался от участия в дебатах, чтобы не отвечать на вопросы о золотых слитках, которые он хранил в швейцарских банках. Такую версию «URA.RU» озвучил один из основателей консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев.

Накануне налоговая служба Швейцарии проинформировала российских коллег о том, что у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 было зарегистрировано 13 счетов, причем на некоторых он хранил не только деньги, но и золото. Копия официального ответа швейцарской стороны была передана и Грудинину. Судя по всему, после этого кандидат-бизнесмен отказался от публичной дискуссии. 1 марта Павел Грудинин покинул студию дебатов во время прямого эфира на «Первом канале». Перед уходом кандидат от КПРФ оправдал свой поступок тем, что «то, что сейчас здесь происходит, это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что кандидат может не участвовать в дебатах в случае болезни или в связи с исполнением служебных обязанностей. По ее словам, «многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали… жалобами».

«Сейчас уже очевидно, что Грудинин оказался не готов к большой политике. Чтобы претендовать на пост главы государства, надо быть максимально прозрачным и открытым. Однако Грудинину не удалось этого добиться», —

пояснил Дмитрий Гусев. По его словам, бизнесмен, получив копию сообщения налоговой службы Швейцарии, понял, что «отвечать своим оппонентам на вопросы о золоте ему нечего». «Это же не фейк, а достоверная информация. Поэтому публичная дискуссия стала ему совершенно невыгодна, поэтому он пытается всячески ее избежать», — резюмировал собеседник агентства.

По мнению политолога Алексея Мартынова, поведение Грудинина выглядит «нелогично и бездарно». В разговоре с «URA.RU» он предположил, что о своих избирателях в такой ситуации кандидат-бизнесмен, похоже, думает меньше всего.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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