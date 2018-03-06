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06 марта 2018
05 марта 2018
15:19  06 марта 2018 1

В Югре вышел на свободу один из виновников массовой гибели детей в автобусе. Он требует пересмотра дела

Обломки автобуса ДТП ХМАО, Спецстоянка ХМАО, спецстоянка
Автобус разбился после столкновения с двумя тягачами с негабаритным грузомФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Один из фигурантов громкого уголовного дела о гибели 10 детей-спортсменов в автобусе под Ханты-Мансийском, Александр Сидорук, отпущен на свободу. Об этом во вторник, 6 марта, сообщила «URA.RU» адвокат представителя владельца транспортного средства Венера Лысенко.

Сидорук был отпущен на свободу по отбытию срока наказания. Суд в рамках статьи «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» приговорил его к 1 году 3 месяцам тюрьмы. На момент приговора подсудимый уже отбыл большую часть срока в СИЗО. Как отмечает Венера Лысенко, ее подзащитный не согласен с решением суда и сейчас обжалует приговор в апелляционной инстанции. Дата пересмотра дела пока не назначена.

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском, где столкнулись два тягача с негабаритным грузом и автобус с детской сборной Нефтеюганска по спортивной акробатике. На скамье подсудимых оказались четыре человека. По решению суда именно водитель грузовика Раиль Саитханов вылетел на полосу встречного движения — он проведет в колонии общего режима 6 лет и 9 месяцев.

Обломки автобуса ДТП ХМАО, Сидорук, Спецстоянка ХМАО, спецстоянка
Александр Сидорук представлял собственника зафрахтованного для перевозки детей автобуса
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю владельца автобуса Александру Сидоруку судья переквалифицировал статью на более мягкую. В суде установили, что Зайнуллин пытался уйти от столкновения. Водитель автобуса проведет в колонии общего режима 1 год и 5 месяцев. Директора спортшколы «Сибиряк» Ирину Тарасову, чьи воспитанники погибли в аварии, направили на исправительные работы сроком на 11 месяцев с лишением права занимать должности руководителя.

В начале 2018 года правоохранители задержали 11 сотрудников ГИБДД по Сургуту, Сургутскому району и Когалыму, которые также могут быть причастны к произошедшей трагедии. По данным следствия, дорожные полицейские брали взятки у индивидуальных предпринимателей, чтобы их транспорт с негабаритным грузом мог беспрепятственно проезжать по территории региона. Полицейские, таким образом, получили более миллиона рублей.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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