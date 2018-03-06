Названы сроки строительства IKEA в Тюмени

Сделка по купле-продаже земельного участка, выбранного шведской компанией IKEA под строительство своего торгового центра в Тюмени, отложена на несколько месяцев. Причиной стал уход из жизни основателя IKEA Ингвара Кампрада, приостановивший проекты компании.
Подписание договора между IKEA и владельцем участка на Московском тракте, компанией «АИЖК по Тюменской области», планировалось в первом квартале этого года. Как пишет «72.ру» со ссылкой на замначальника управления инвестиционной политики областного департамента инвестполитики Игоря Борисова, из-за смерти владельца шведской корпорации было принято решение продлить срок подписания договора до конца первого полугодия 2018 года.
Глава «Инвестиционного агентства по Тюменской области» Андрей Шальнев сообщил корреспонденту «URA.RU», что пока ситуация находится в стадии переговоров, «сделка в части приобретения земельного участка пока не закрыта». «Не думаю, что объективные обстоятельства по смене собственника IKEA повлияют на проект как таковой», — пояснил собеседник агентства.
Источник в областном департаменте инвестиционной политики региона рассказал корреспонденту «URA.RU», что «подписание договора купли-продажи состоится до конца первого полугодия. Это крайний срок, сделка может быть закрыта и раньше». По его словам, для правительства региона важен этот проект. «Однако соглашение с IKEA о сотрудничестве будет подписано только после того, как они приобретут земельный участок для строительства торгового центра МЕГА, — пояснил он. — Это даст нам два ключевых показателя: будет создано дополнительно до полутора тысяч новых рабочих мест, плюс областной бюджет получит дополнительные деньги в виде налогов». Проект соглашения с IKEA уже подготовлен, подписание состоится в Тюмени.
Собеседник агентства уточнил, что сроки строительства торгового центра МЕГА — 2020—2025 год. «Это порядка 140 тысяч квадратных метров», — отметил он. В июне прошлого года замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков сообщал о том, что сделку по оформлению участка планировалось закрыть до конца 2017 года. В конце прошлой недели стало известно, что IKEA откладывает открытие своего магазина в Челябинске на три года.