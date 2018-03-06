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06 марта 2018
05 марта 2018
16:09  06 марта 2018 2

Названы сроки строительства IKEA в Тюмени

Божоле и клипарт, икеа, ikea
IKEA появится в Тюмени в 2025 годуФото: Анна Майорова © URA.RU

Сделка по купле-продаже земельного участка, выбранного шведской компанией IKEA под строительство своего торгового центра в Тюмени, отложена на несколько месяцев. Причиной стал уход из жизни основателя IKEA Ингвара Кампрада, приостановивший проекты компании.

Подписание договора между IKEA и владельцем участка на Московском тракте, компанией «АИЖК по Тюменской области», планировалось в первом квартале этого года. Как пишет «72.ру» со ссылкой на замначальника управления инвестиционной политики областного департамента инвестполитики Игоря Борисова, из-за смерти владельца шведской корпорации было принято решение продлить срок подписания договора до конца первого полугодия 2018 года.

Клипарт. Екатеринбург, икеа
Переговоры со шведской компанией тюменцы ведут с 2013 года
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Инвестиционного агентства по Тюменской области» Андрей Шальнев сообщил корреспонденту «URA.RU», что пока ситуация находится в стадии переговоров, «сделка в части приобретения земельного участка пока не закрыта». «Не думаю, что объективные обстоятельства по смене собственника IKEA повлияют на проект как таковой», — пояснил собеседник агентства.

Источник в областном департаменте инвестиционной политики региона рассказал корреспонденту «URA.RU», что «подписание договора купли-продажи состоится до конца первого полугодия. Это крайний срок, сделка может быть закрыта и раньше». По его словам, для правительства региона важен этот проект. «Однако соглашение с IKEA о сотрудничестве будет подписано только после того, как они приобретут земельный участок для строительства торгового центра МЕГА, — пояснил он. — Это даст нам два ключевых показателя: будет создано дополнительно до полутора тысяч новых рабочих мест, плюс областной бюджет получит дополнительные деньги в виде налогов». Проект соглашения с IKEA уже подготовлен, подписание состоится в Тюмени.

Собеседник агентства уточнил, что сроки строительства торгового центра МЕГА — 2020—2025 год. «Это порядка 140 тысяч квадратных метров», — отметил он. В июне прошлого года замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков сообщал о том, что сделку по оформлению участка планировалось закрыть до конца 2017 года. В конце прошлой недели стало известно, что IKEA откладывает открытие своего магазина в Челябинске на три года.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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