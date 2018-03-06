18:21 06 марта 2018 0

Владимир Путин поучаствовал в популяризации ЧМ-2018 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рекламный ролик для чемпионата мира-2018 с участием президента России Владимира Путина был снят с первого дубля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, никакой особой подготовки к съемкам в Кремле не проводилось.

Песков отметил, что президент, как и большинство россиян, в детстве много играл в футбол и сохранил навыки обращения с мячом. Пресс-секретарь президента добавил, что идея участия Владимира Путина в рекламном ролике принадлежит руководству ФИФА. «По мере приближения мундиаля футбол становится все более популярным, стремительно вторгается в нашу жизнь. 100 дней до чемпионата мира — всегда важная веха для ФИФА. Они посчитали необходимым для популяризации сделать», — цитирует Пескова Life.

Видео «100 дней до старта ЧМ-2018» было опубликовано на официальном Youtube-канале ФИФА 5 марта. В полутораминутном ролике присутствуют 32 спортсмена, представляющих каждую из стран — участниц предстоящего турнира. Последними в кадре появляются президент России и ФИФА Джанни Инфантино. напомининает «Национальная служба новостей».