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06 марта 2018
18:51  06 марта 2018 5

В Сирии разбился российский самолет. Погибли 32 человека

Самолет разбился неподалеку от базы Хмеймим (фото архивное)фото: Минобороны
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, погибли 32 человека, находившиеся на борту.

Известно, что борт разбился при заходе на посадку на российскую авиабазу Хмеймим. Самолет потерпел крушение в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 6 членов экипажа и 26 пассажиров. Никто не выжил, сообщает телеканал RT.

В Минобороны уточнили, что самолет не был сбит. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность,

Сергей Макеев
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