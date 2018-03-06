18:51 06 марта 2018 5

Самолет разбился неподалеку от базы Хмеймим (фото архивное) фото: Минобороны

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, погибли 32 человека, находившиеся на борту.

Известно, что борт разбился при заходе на посадку на российскую авиабазу Хмеймим. Самолет потерпел крушение в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 6 членов экипажа и 26 пассажиров. Никто не выжил, сообщает телеканал RT.



В Минобороны уточнили, что самолет не был сбит. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность,