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06 марта 2018
19:37  06 марта 2018 1

В мировой рейтинг Forbes-2018 вошли уральцы

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Состояние самых богатых людей планеты оценивается в 410,8 млрд долларовФото: Pixabay

Журнал Forbes опубликовал глобальный список богатейших людей мира, куда вошли 102 россиянина. Урал представили шесть человек. Совокупное состояние самых богатых людей планеты оценивается в 410,8 млрд долларов, сообщается на сайте Forbes.

Самым богатым российским миллиардером, вошедшим в список издания, стал председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций НЛМК Владимир Лисин. По данным Forbes, его состояние составляет 19,1 млрд долларов. В общем списке миллиардеров мира он занимает 57-е место, как и годом ранее.

На втором месте cреди российских миллиардеров находится Алексей Мордашов («Северсталь») с состоянием в 18,7 млрд долларов (в общем списке — 60-е место). Замыкает тройку прошлогодний лидер списка Леонид Михельсон («Новатэк») с 18 млрд долларов (64-е место). В пятерке богатейших россиян на 4-м месте оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов (16,4 млрд долларов, 78-е место), на пятом — владелец ООО «Волга груп» и Volga Group Геннадий Тимченко (16 млрд долларов, 82 место).

Основатель USM Holdings Алишер Усманов, который в прошлом году был на пятом месте среди россиян, потерял 2,7 млрд долларов (ранее его состояние оценивалось в 12,5 млрд долларов) и занял 10-е место (в общем рейтинге — 118-е место). Еще в первую десятку ироссийских миллиардеров попали основной владелец УК «Интеррос» Владимир Потанин, основной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман.

Основной владелец ГК «Ренова» (Свердловская область) Виктор Вексельберг занимает 99 место с состоянием в 12,4 млрд долларов. На 164 месте — глава «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников (Челябинская область) с состоянием 10 млрд долларов. 242-е место занял бывший фактический владелец «Уралкалия», контролирующий акционер Банка Кипра, основной владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев (Пермский край) с состоянием 6,8 млрд долларов. На 422 месте — глава УГМК Андрей Козицын (Свердловская область) с состоянием 5 млрд долларов. На 466 месте — ранее входивший в советы директоров «ТМК», РАО ЕЭС, компаний «Еврохим» и «СУЭК», МДМ-Банка Сергей Попов (Свердловская область), имеющий состояние в 4,5 млрд долларов. На 679 месте — глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин (Свердловская область) с состоянием 3,5 млрд долларов.

Ольга Кулакова
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